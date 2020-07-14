В Хабаровском крае произошёл разлив нефтепродуктов. Они попали в озеро Голове в Комсомольском районе. Об этом сообщает Следственный комитет России. Компания, которой принадлежит нефтепровод и объём утечки не называются. Нефтепровод перекрыт, утечка локализована, говорится в сообщении.

13 июля президент России Владимир Путин подписал закон о ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Он обязывает нефтяные компании иметь на счетах резерв средств, банковскую гарантию или страховку от утечки. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Законопроект был внесён в Госдуму в 2018 году. Принятие закона было ускорено после аварии в конце мая на Норильской ТЭЦ, принадлежащей "Норникелю". Тогда в почву и ближайшие реки попало 20 тысяч тонн дизельного топлива. Еще об одной утечке с предприятия "Норникеля" стало известно 12 июля. В посёлке Тухард на Таймвре произошёл разрыв трубопровода компании "Норильсктрансгаз". В результате в почву и ближайшее озеро попало 44 тонны авиационного керосина.