На Таймыре введён режим ЧС из-за разлива топлива

На полуострове Таймыр, где произошел разлив топлива с предприятия "Норникеля", ввели режим чрезвычайной ситуации. Власти региона утверждают, что утечку удалось локализовать и угрозы ее распространения нет.

12 июля в посёлке Тухард произошёл разрыв трубопровода компании "Норильсктрансгаз". В результате в почву и ближайшее озеро попало 44 тонны авиационного керосина. Спасатели за сутки собрали примерно половину. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за нарушения правил охраны природы.

В мае серьезная экологическая авария произошла на принадлежащей "Норникелю" ТЭЦ. Тогда в грунт попало около 20 тысяч тонн дизельного топлива. Оно попало в ближайшие реки, а затем в озеро Пясино. Власти отреагировали на происшествие с опозданием в несколько дней. "Норникель" это отвергает. Ущерб от аварии оценивается в два миллиарда долларов. По словам экологов, на ликвидацию последствий в Арктике могут уйти годы.

В июне стало известно, что "Норникель" сливает в тундру производственные отходы Талнахской обогатительной фабрики. Вредные вещества попадали в реку Хараелах, которая доходит до озера Пясино. После вмешательства экологов и журналистов сброс отходов прекратили.