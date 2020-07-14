"Проект" рассказал о номинальном владельце бизнеса Кадырова

Бывший московский риэлтор Павел Кротов может быть одним из номинальных владельцев бизнеса главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Он как минимум дважды получал доступ к активам на сотни миллионов долларов, действуя в интересах элиты Республики Чечня. Получая долю в бизнесе, руководство региона в ответ помогало с решением конфликтных ситуаций и обеспечивало прямой доступ к Владимиру Путину. Такие утверждения содержатся в расследовании издания “Проект”.

По утверждению издания, Кадыров и его четвероюродный брат, депутат Госдумы Адам Делимханов через подставные лица зарабатывают сотни миллионов долларов. Официально бизнеса у них нет, а их декларации не учитывают эти деньги, для этого у чеченских руководителей есть разветвленная сеть друзей и номиналов, нередко владеющих миллиардным бизнесом.

Одним из них издание называет Кротова — риэлтор скупал долги бизнесменов или становился номинальным их партнером, получая доступ к многомиллиардным активам и действовуя в интересах руководтсва Чечни. Одновременно он — торговый атташе Гренады в России, что обеспечивает ему дипломатический иммунитет, например, от уголовного преследования.

Чрезвычайный и полномочный посол островного государства в России — уроженец Одессы Олег Фирер, он связан бизнесом с одним из богатейших бизнесменов Казахстана Кенесом Ракишевым, которого “Проект” называет ещё одним бизнес-партнёром Кадырова. Утверждается, что люди Кадырова помогли ему собрать активы бывшего владельца БТА-банка в России, в том числе, получить контроль над нефтяным портом Витино в Мурманской области. Одним из учредителей владельца компании, по всей видимости, является брат жены Кротова, предполагают журналисты. Ранее газета "Ведомости" писала о выкупе Кротовым долга владельца "Евроцемента" на 600 миллионов долларов, а "Коммерсантъ" — о том, что Кротов стал контролирующим миноритарием крупнейшего в России производителя спецсталей.

По данным издания, Кротов отвечал за строительство резиденции Кадырова в Центорое. “Проект” пишет, что бизнесмен заведовал сметой, занимался планировкой здания и даже вопросами личной безопасности главы Чечни. Только работа над эскизом проекта стоила больше, чем Кадыров как руководитель республики зарабатывает за год, утверждает издание.

В качестве примера влияния Кадырова издание приводит историю с покупкой 20 процентов Русской медной компании другу Кадырова бизнесмену Руслану Байсарову. Бывший зять Аллы Пугачёвой получил контроль над активом стоимостью около 900 миллионов долларов. Тогда у владельца РМК Игоря Алтушкина исчезли появившиеся было проблемы с правоохранительными органами. Кадыров решал за него проблемы у Путина. Взамен бизнесмен участвовал в проектах в Чечне. Но через несколько лет он выкупил долю назад. По словам собеседника “Проекта”, "проблемы от чеченцев стали сильно превышать пользу".

Из всех упомянутых в тексте лиц прокомментировал тему только Кротов. Он сотрудничество с Кадыровым и Делимхановым отрицает. "Я точно не работаю ни на какую чеченскую элиту, будучи православным русским человеком", — сказал он.