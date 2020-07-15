Великое русское плато. Эфир в 18:05

Уже третью неделю официальная статистика в РФ показывает "плато" эпидемии коронавируса, и число новых заражений практически не уменьшается. При этом ограничения практически полностью сняты, и предполагается возвращение к нормальной жизни. Так пройден ли пик эпидемии? Ждать ли второй волны? И как вести себя в условиях неопределенности? Участвуют: демограф Алексей Ракша и терапевт Ярослав Ашихмин. Эфир в 18:05.