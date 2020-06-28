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Археология. Будущее

Мегаполис после пандемии. Эфир в 18:05

Ждет ли нас исход из городов?

Коронавирус нанес основной удар по большим городам, хабам глобальной сети – Нью-Йорк и Лондон, Париж и Москва стали центрами распространения эпидемии в своих странах. Как изменятся после пандемии мегаполисы с их неизбежным скоплением людей? Начнется ли процесс исхода населения из больших городов?

Участвуют: Алексей Новиков, урбанист, президент компании Habidatum, и Наталья Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной географии МГУ. Эфир в 18:05.

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