ЦИК Белоруссии не зарегистрировал Бабарико кандидатом в президенты

Центризбирком Белоруссии отказался регистрировать кандидатом в президенты арестованного банкира Виктора Бабарико. Члены комиссии приняли решение единогласно. Официальная причина - несоответствие декларации Бабарико о доходах и имуществе, а также иностранное финансирование его избирательной кампании.

Комитет государственного контроля Белоруссии сообщил ЦИК, что Бабарико являлся лидером преступной группы и получал незаконные доходы. Это, по данным комитета, подтверждается конфискованными документами бизнесмена и допросами подозреваемых.

При этом судебного разбирательства по делу Бабарико не было и виновным он не признан, уточняет Радио Свобода. Представители инициативной группа Бабарико заявили, что не были своевременно извещены о письме из госконтроля. Однако в имеющемся документе факты незаконной деятельности бывшего банкира не указаны, а показания против него противоречивы.

С середины июня Бабарико находится в СИЗО. Его обвиняют по трём статьям Уголовного кодекса - в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и даче взятки. По делу Бабарико как обвиняемый проходит его сын.

Бабарико почти 20 лет руководил Белгазпромбанком и ушел с должности после того, как объявил об участии в президентской гонке. В середине июня в его доме и в банке прошли обыски. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее признал, что преследование оппонента было начато по его личному поручению.