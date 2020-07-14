ЦИК Белоруссии не зарегистрировал Бабарико кандидатом в президенты

Центризбирком Белоруссии отказался регистрировать кандидатом в президенты арестованного банкира Виктора Бабарико. Члены комиссии приняли решение единогласно. Официальная причина - несоответствие декларации Бабарико о доходах и имуществе, а также иностранное финансирование его избирательной кампании.
Комитет государственного контроля Белоруссии сообщил ЦИК, что Бабарико являлся лидером преступной группы и получал незаконные доходы. Это, по данным комитета, подтверждается конфискованными документами бизнесмена и допросами подозреваемых.
При этом судебного разбирательства по делу Бабарико не было и виновным он не признан, уточняет Радио Свобода. Представители инициативной группа Бабарико заявили, что не были своевременно извещены о письме из госконтроля. Однако в имеющемся документе факты незаконной деятельности бывшего банкира не указаны, а показания против него противоречивы.
С середины июня Бабарико находится в СИЗО. Его обвиняют по трём статьям Уголовного кодекса - в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и даче взятки. По делу Бабарико как обвиняемый проходит его сын.
Бабарико почти 20 лет руководил Белгазпромбанком и ушел с должности после того, как объявил об участии в президентской гонке. В середине июня в его доме и в банке прошли обыски. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее признал, что преследование оппонента было начато по его личному поручению.
- Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Он руководит страной более 25 лет и переизбирался на выборах, которые международные организации, как правило, считали не соответствующими демократическим стандартам.
- Нынешняя избирательная кампания сопровождается массовыми акциями противников Лукашенко и разгонами их участников. Задержаны около 400 человек. Глава Белоруссии заявлял, что властям удалось предотвратить "майдан", а также обвинял во вмешательстве в выборы иностранные государства – в частности, Россию. Евросоюз и США потребовали остановить в республике политические репрессии.
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