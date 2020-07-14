Палата представителей Ливии просит Египет вмешаться в военный конфликт

Палата представителей Ливии обратилась к Египту с просьбой вмешаться в ливийский конфликт для сохранения безопасности в стране. Об этом говорится в заявлении на сайте Палаты представителей. Этот орган поддерживает Ливийскую национальную армию Халифы Хафтара. "Наше противостояние захватчикам сохраняет суверенитет и единство Ливии", – написано в документе.

В Ливии идёт гражданская война. Сейчас запад и столицу Ливии Триполи контролирует Правительство национального согласия. Его признают ООН и страны Запада. Военную поддержку ему оказывает Турция.

Восток и часть юга страны находятся под контролем так называемой Ливийской национальной армии Хафтара, формально представляющей Палату представителей, которая заседает в Тобруке. Ей в свою очередь помогают ОАЭ и Египет.

Хафтар неоднократно посещал Москву, вёл переговоры с высокопоставленными российскими представителями. Официально Россия не поддерживает ни одну из сторон конфликта, однако очевидцы рассказывают о присутствии на территории, контролируемой отрядами Хафтара, бойцов так называемой ЧВК Вагнера.

Более года Ливийской национальной армии пыталась получить контроль над Триполи, однако в начале июня отряды Хафтара после ряда поражений покинули окрестности ливийской столицы.