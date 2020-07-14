Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал нескольких активистов, которые были задержаны за акцию в поддержку осужденных по делу "Сети" Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова в день приговора. Об этом сообщила "Апология протеста".

Суд признал Александру Попову, Алексея Елагина и Софию Баженову виновными в нарушении законодательства о публичных акциях. Каждый из них был оштрафован на 10 тысяч рублей.

22 июня в Санкт-Петербурге 2-й Западный окружной военный суд приговорил Виктора Филинкова к 7 годам, а Юлия Бояршинова – к 5,5 годам колонии общего режима по делу о "террористическом сообществе". Их признали виновными в участии в петербургской ячейке "межрегионального террористического сообщества анархистского толка с условным наименованием "Сеть", которое якобы было создано для "свержения власти" в России. Подсудимые свою вину отрицают и считают дело сфабрикованным.

После оглашения приговора около здания суда собралось более 100 человек - родственники, друзья и близкие осуждённых. Полицейские задержали 30 активистов за пение песен, игру на гитарах и барабанах, выкрикивание призывов освободить осужденных. Часть дел суд вернул в полицию, потому что протоколы были составлены "неправомочными лицами".

Дело "Сети" - уголовное дело против 12 левых активистов из Петербурга и Пензы. Их обвиняют в создании террористического сообщества "Сеть", которое запрещено в России. Первый приговор по делу "Сети" вынесли в январе 2019 года петербуржцу Игорю Шишкину, которого приговорили к 3,5 годам колонии. Он заключил сделку со следствием.

По аналогичному делу в Пензе ранее вынесли приговоры Дмитрию Пчелинцеву, Илье Шакурскому, Арману Сагынбаеву, Андрею Чернову, Василию Куксову, Михаилу Кулькову и Максиму Иванкину. Их осудили на сроки от шести до 18 лет колонии. Осужденные в Пензе не раз говорили, что уголовное дело сфабриковано, а показания они дали под пытками.