Обвиняемые по делу "Сети" в Петербурге получили 5,5 и 7 лет

В Санкт-Петербурге 2-й Западный окружной военный суд приговорил Виктора Филинкова к 7 годам, а Юлия Бояршинова – к 5,5 годам колонии общего режима по делу о "террористическом сообществе", передаёт корреспондент Север.Реалии из зала суда. Филинкова и Бояршинова обвинили в том, что они входили в петербургские ячейки "межрегионального террористического сообщества анархистского толка с условным наименованием "Сеть", которое якобы было создано для "свержения власти" в России. Подсудимые свою вину отрицают и считают дело сфабрикованным.

Перед заседанием полиция задержала активиста, который зажег файер и приковал себя наручниками к ограде у здания суда, передаёт корреспондент Север.Реалии. Молодой человек выкрикивал "Отпускай!" и "ФСБ – главный террорист", а затем разбросал листы бумаги со словами "Свобода". После оглашения приговора у здания суда были задержаны еще несколько десятков человек.

Прокуратура просила для обвиняемых в участии в так называемом террористическом сообществе "Сеть" Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова 6 и 9 лет лишения свободы соответственно. По словам прокурора, Филинков был в группе "связистом", а Бояршинов – "сапёром". Они якобы использовали псевдонимы, чтобы скрыть свою личность. По версии следствия, участники "Сети" тренировали навыки захвата зданий, владения оружием и медицинской помощи. Прокурор заявлял, что сообщения обвиняемых о пытках сотрудниками ФСБ не были подтверждены.

"Девять запрошенных лет – наверное, это признак какого-то уважения к тому, что я делал, – говорил Филинков в последнем слове. – Хотелось бы упомянуть всех, кто засветился в этом деле. В первую очередь, это УФСБ питерское, пензенское… МВД, которое выполняет приказы сотрудников ФСБ вообще без запинки, не задавая никаких вопросов, прокуратура, которую хватает только на то, чтобы писать отписки, чтобы пригласить полковника, чтобы он зачитал с бумажки, отказался от реплики, запросил девять лет. Непонятно, это ручное ведомство или это обещанные десять лет? Мне обещали 10 лет сотрудники ФСБ – непонятно, чья это инициатива, прокуратуры или ФСБ. В принципе, не так важно. Сотрудники Следственного комитета, которые передают заявления от одного к другому, теряя все доказательства. Сотрудники ФСИН, которые отказываются регистрировать повреждения, которые обещают, что видеозаписи не будут утеряны – потом их, оказывается, удалили. Суды, которые избирали меру [пресечения], продлевали ее. Законодательная власть, которая пишет такие статьи. Замарались все. Как из этой ситуации выходить, я не знаю".