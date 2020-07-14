Лидер ЛДПР Жириновский не поддержал протесты в Хабаровске

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его партия не имеет никакого отношения к акциям в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края, члена ЛДПР Сергея Фургала. Митинги и шествия против ареста Фургала четвёртый день подряд проходят в Хабаровске.

Жириновский подчеркнул, что акции являются стихийными, "люди сами сорганизовались через соцсети", а "принципиальной позицией партии является агитация идти только на санкционированные митинги".

Лидер ЛДПР мотивировал это тем, что в партии не хотят "подставлять людей и бросать их под дубинки, чтобы их хватали и задерживали".

В день ареста Фургала, выступая в Госдуме, Жириновский говорил обратное – в конце своей речи он пригрозил выходом на улицу и "революцией", а также выходом из состава парламента всей фракции ЛДПР.

Сергея Фургала задержали утром 9 июля и почти сразу отправили в Москву. Басманный суд российской столицы арестовал политика на два месяца. Фургала обвиняют в организации покушения на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийств ещё двух бизнесменов – Евгении Зори и Олега Булатова – 15 лет назад. Следствие отмечает, что губернатор проверяется на причастность и к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского и Приморского краёв, а также в Амурской области. Сам политик все обвинения отрицает.

С 11 июля в Хабаровске и ещё нескольких городах края начались акции протеста против ареста Фургала. Местные жители говорят о политической подоплёке уголовного преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей влияния в регионе "Единой России". Несанкционированные акции, которые сопровождаются шествиями по проезжим частям улиц и пикетированием административных зданий, стали фактически круглосуточными.

В субботу в Хабаровске прошла одна из самых масштабных акций протеста в истории города. По разным оценкам, в ней участвовали от 30 до 35 тысяч человек.