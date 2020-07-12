В Хабаровске жители вновь вышли на акцию в поддержку губернатора Фургала

В Хабаровске жители второй день подряд вышли на протестную акцию в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала.

В воскресенье митингующие вновь собрались на центральной площади Ленина, а затем двинулись шествием по одной из проезжих частей улицы имени Муравьева-Амурского. Водители в знак солидарности поддерживают участников, сигналя из своих машин, передаёт "Интерфакс".

Полиция города усилила меры безопасности. О задержаниях пока не сообщалось. Правительство региона обратилось к жителям края с просьбой не участвовать в стихийной акции.

По примерным оценкам, на акцию вышли более тысячи человек, потом люди стали присоединяться, рассказал "МБХ-медиа" активист Глеб Марьясов. По его словам, шествие повторяется в гораздо меньших масштабах. "Видимо, это связано с тем, что не было единогласия, как вчера, проводить или нет. Одни писали, что будет автопробег, другие - что митинг, в итоге случилось и то, и то, сейчас идет шествие. Люди буквально присоединяются с улиц, с остановок, некоторые на машинах останавливаются и выходят", - рассказал Марьясов.

Штаб оппозиционного политика Алексея Навального в Хабаровске отмечает, что протесты два дня – исключительный случай для Хабаровска.

Акцию, которая прошла днём ранее, 11 июля в субботу, называют самой масштабной в истории города. По разным оценкам, в ней участвовали от 30 до 35 тысяч человек. По официальным данным МВД- от 10 до 12 тысяч. Задержаний не было. Жители требуют, чтобы Сергея Фургала освободили, и, если есть доказательства его вины, судили на родине, пишет "Коммерсант".

Глава пресс-службы губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко пожаловалась на угрозы после марша.

Сергея Фургала задержали утром 9 июля и почти сразу отправили в Москву. В пятницу Басманный суд российской столицы арестовал политика на две месяца. Фургала обвиняют в организации покушения на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийств еще двух бизнесменов – Евгении Зори и Олега Булатова – 15 лет назад. Следствие отмечает, что губернатор проверяется и на причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского и Приморского края, а также в Амурской области.

Сам политик все обвинения отрицает. Многие жители Хабаровска говорят о политической подоплёке уголовного преследования.