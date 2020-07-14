Госдума одобрила приостановку работы НКО, получающих деньги из США 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает Министерству юстиции приостанавливать деятельность некоммерческих организаций в том случае, если они получают деньги или имущество от граждан США.

Согласно документу, Минюст также сможет приостановить деятельность НКО, которые занимаются политической деятельностью в России или реализуют проекты и программы "в ущерб государству".

Автором законопроекта стал депутат от ЛДПР Андрей Луговой. Он также является соавтором законов о "суверенном интернете", досудебных блокировках сайтов и об ограничении доли иностранного капитала в новостных агрегаторах.

В 2015 году Владимир Путин наградил Лугового медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени "за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность".

Власти Великобритании считают Лугового причастным к убийству в 2006 году бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, получившего в Лондоне политическое убежище и написавшего несколько книг, в которых он обвинял Владимира Путина и его окружение в преступной деятельности, в частности – в подготовке взрывов жилых домов в российских городах в 1999 году.