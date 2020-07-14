Россия впервые после пандемии откроет границу с другой страной

Россия в ближайшие дни откроет границу с Белоруссией и восстановит с ней авиационное и железнодорожное сообщение. Об этом сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко по итогам встречи со своим российской коллегой, передаёт агентство БЕЛТА. Белоруссия станет первой страной, с которой открыты границы после начала пандемии коронавируса нового типа.

Россия объявила о закрытии внешних наземных границ в конце марта. Между Москвой и Минском продолжались регулярные полёты перевозчика “Белавиа”, однако они прекратились в начале июля, после телеграммы Росавиации.

10 июля заместитель главы правительства России Татьяна Голикова заявила, что Россия с 15 июля готовится возобновить международное авиасообщение. Тогда отмечалось, что это будет делаться только на принципе взаимности.