В России за сутки выявлены 6 248 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки коронавирус выявили ещё у 6 248 жителей России. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Общее число заболевших приближается к 740 тысячам.

За день умерли 175 пациентов с коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии в России число летальных исходов достигло 11614.

За сутки выздоровели 8804 человека, что почти в три раза больше, чем накануне. Продолжают лечение 215 с половиной тысяч человек.

Уже вторую неделю подряд в Москве ежедневно регистрируют около 600 новых пациентов с COVID-19 . За последние сутки выявлено 613 новых заражений. Достаточно серьезный прирост наблюдается в Алтайском крае (+238), Свердловской области (+245) и Ханты-Мансийском автономном округе (+268).

В мире число случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 13 миллионов. Россия по числу заболевших находится на четвертом месте после США, Бразилии и Индии.