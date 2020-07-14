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Умер бывший генсек ЦК Компартии Чехословакии Милош Якеш

Милош Якеш (на первом плане)

Умер последний глава Коммунистической партии Чехословакии до Бархатной революции Милош Якеш, сообщает “Чешское радио”. Ему было 97 лет. Политик был отстранён от власти в 1989 году, в Чехии против него возбуждались дела о государственной измене и о смертях погибших сограждан, пытавшихся перебраться на Запад.

Якеш родился в 1922 году в бедной семье в деревне Ческе Халупы, в 1945 вступил в Компартию и быстро сделал партийную кареру, учился в Высшей партийной школе при ЦК КПСС в Москве. В период Пражской весны 1968 года занимал консервативные позиции, поддержал ввод в Чехословакию войск Варшавского договора.

С 1977 — член ЦК. В 1987 году на фоне перестройки в СССР глава компартии Густав Гусак уступил ему лидерство в партии, оставив за собой пост президента. Он продолжал придерживаться консервативного курса и был смещён на заседании ЦК после начала массовых демонстраций.

В 2002 году Якеша привлекали к делу о государственной измене в 1968 году, обвинив в намерении призвать советские войска на территорию Чехословакии. Он был оправдан. В 2019 году против 97-летнего Якеша было возбуждено дело о причастности к гибели чехов, пытавшихся бежать в страны Запада из Чехословакии. Он обвинялся в том, что не предпринимал мер, которые бы воспрепятствовали применению огнестрельного оружия на границах страны.

Якеш до конца жизни продолжал придерживаться коммунистических взглядов. В ноябре 2019 года он сказал, что по-прежнему считает события Бархатной революции контрреволюционным переворотом, приведшим к разгрому социализма. После его смерти последним оставшимся в живых бывшим лидером стран советского блока остался бывший генсек ЦК КПСС, 89-летний Михаил Горбачёв.

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