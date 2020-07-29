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Лицом к событию. Из Хабаровска в Архангельск

Лицом к событию. Из Хабаровска в Архангельск
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Лицом к событию. Из Хабаровска в Архангельск

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Как дальневосточный протест повлияет на выборы, которые пройдут в десятках регионах России в триединый день голосования 11-13 сентября? В эфире политолог Александр Кынев, координатор "Открытой России" Андрей Пивоваров, кандидат в губернаторы Архангельской области Олег Мандрыкин, юрист Аркадий Любарев. Ведет передачу Михаил Соколов.

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