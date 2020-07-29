Как дальневосточный протест повлияет на выборы, которые пройдут в десятках регионах России в триединый день голосования 11-13 сентября? В эфире политолог Александр Кынев, координатор "Открытой России" Андрей Пивоваров, кандидат в губернаторы Архангельской области Олег Мандрыкин, юрист Аркадий Любарев. Ведет передачу Михаил Соколов.
Другие материалы
-
29 июля 2020
Лицом к событию. Из Хабаровска в Архангельск
-
-
27 июля 2020
Лицом к событию. Хотите как в Хабаровске?
-
24 июля 2020
Лицом к событию. До свиданья, наш ласковый Миша?
-
23 июля 2020
Лицом к событию. Осуждение как оправдание?
-