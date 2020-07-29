Время Свободы: "Он вам не Димон" остается

Корреспондент «Медиазоны», которому полицейский сломал руку во время голосования по конституционным поправкам, сам оштрафован за неповиновение служителю правопорядка***Каким может быть реальный рейтинг Александра Лукашенко перед президентскими выборами в Белоруссии?***Опросы показывают поддержку большинством населения Грузии курса на вступление в ЕС и НАТО