В Омске на пенсионера-инвалида завели дело об экстремизме

В Омске возбудили уголовное дело об экстремизме на 72-летнего пенсионера-инвалида Владимира Бесхлебного. Его подозревают в подготовке вооруженного захвата власти. Об этом сообщила "Новая газета" со ссылкой на его родственников.

Бесхлебный отрицает распад СССР и руководит "исполкомом Совета народных депутатов РСФСР". Уголовное дело возбуждено по статье "организации экстремистского сообщества". 11 июля районный суд поместил Бесхлебного под домашний арест.

По словам его родственников, на прошлой неделе в квартиру пенсионера ворвались трое спецназовцев и двое в штатском. Они провели обыск и изъяли компьютер, телефоны, документы. Одновременно прошли обыски у пятерых его сторонников.

В постановлении об обысках говорилось, что Бесхлебный готовит "вооруженный захват власти" в стране.

Как рассказали изданию его соратники – члены "Омского исполкома Совета народных депутатов", следствие намерено доказать подготовку им "захвата власти".

По словам Владимира Жигалкина, которого следствие считает "координатором экстремистской организации", Бесхлебный несколько лет назад попал в аварию и ходит с палочкой. "Не смешно ли самим органам нашим его в захвате власти подозревать? Или им больше нечем заняться?", – добавил он.

Это не первое уголовное дело в отношении противников распада СССР, пишет "Новая газета". После признания экстремистским выступавшего за это движения "Союз славянских сил Руси" дела о создании его "филиалов" завели в Тульской и Кировской областях. В июле обыски у противников распада СССР провели в Ноябрьске. Летом прошлого года участников движения "Домой в СССР" из Нижневартовска обвинили в подготовке к вооруженному захвату зданий.