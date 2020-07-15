Белый дом решил не ужесточать правила действия студенческих виз

Власти США решили отменить обязательное требование для иностранных студентов покинуть страну, если занятия в их университетах и колледжах будут полностью переведены в режим онлайн из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает "Голос Америки".

В Белом доме подтвердили, что откажутся от этого плана в связи с большим количеством судебных исков, поданных университетами и властями нескольких штатов.

Иски, в частности, подали Гарвард и Массачусетский технологический институт. Университеты заявляют, что действия администрации незаконны и отрицательно скажутся на академическом процессе. Против высылки иностранных студентов выступили и 20 американских штатов. Десятки крупных компаний, включая Google, Facebook и Twitter , колледжей и университетов предоставили в суды экспертные мнения, поддерживающие иски с требованием к президенту США восстановить прежнюю политику в отношении иностранных студентов.

Во время судебного заседания во вторник иску Гарвардского университета, окружной судья штата Массачусетс Эллисон Берроуз заявил, что администрация США и два элитных вуза, которые подали в суд на Белый дом, пришли к соглашению, которое отменяет новые правила. Слушание длилось менее четырех минут.

Руководство Гарварда планирует в предстоящем учебном году полностью перевести все занятия в режим онлайн. Президент Дональд Трамп, настаивающий на открытии всех школ уже этой осенью, назвал план Гарвардского университета "нелепым".

В американских вузах обучается более миллиона иностранных студентов, и многие учебные заведения финансово зависят от иностранцев, которые платят десятки тысяч долларов за обучение.