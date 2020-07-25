Исторические примеры. Владимир Бекиш – о самобытных странах

Что в последние дни актуально, привлекает внимание и обсуждается взахлёб? Последствия изменений Конституции. Поэтому я сейчас не буду об этом. И про арест теперь уже бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала тоже не буду. И про коронавирус не буду – уже неинтересно как-то, слишком буднично.

Я буду говорить об истории. И об исторических закономерностях. Вернее, о совпадениях, потому что "закономерности" некоторые читатели немедленно свяжут "кое с кем" в российской политике и истории. И начнут делать выводы не в пользу автора.

Некоторые загадочные совпадения в истории некоторых государств, случившиеся совсем недавно, в XX веке. Была такая страна – Республика Судан. Одна из крупнейших стран Африки. Жила, в общем, не сильно чем-то выделяясь. Разве только тем, что до 1989 года там даже проходили выборы, народ выбирал президентов, и всё такое. Но однажды случился военный переворот, к власти пришел генерал Омар аль-Башир.

Ну, переворот и переворот. Дело для Африки в общем обыденное. Хотя выглядело всё в Судане вполне цивилизованно. Скажем, каждые 4 года проходили выборы, и каждые 4 года на этих выборах побеждал опять и опять Омар аль-Башир. Так продолжалось 30 лет, потому что конституция Судана, благоразумно видоизмененная Баширом, позволяла ему избираться сколько угодно. Правда, в 2006 году произошло неприятное. Государство Судан и единый суданский народ, любивший своего президента, перестали существовать как объективная реальность. То есть они не исчезли, просто на месте этого единого государства появились два государства: Республика Судан распалась на собственно Судан и Республику Южный Судан.

Ну, вот так случилось. Какие-то процессы, зревшие на протяжении 30 лет успешного правления президента Башира, горячо поддерживаемого народом, раскололи государство на две признанные международным сообществом части. В 2019 году группа военных вдруг совершила переворот в этом новом старом Судане и свергла президента Башира. И теперь он сидит в тюрьме, пока живой…

Всё же как-то неспокойно на душе, когда осмысливаешь эти исторические примеры

Ещё в XX веке была такая страна – Союз Советских Социалистических Республик. Эта страна, абсолютно великая, существовала почти 70 лет. И на предпоследнем этапе существования СССР страной успешно правил один и тот же человек. Формально он не был ни президентом, ни диктатором, он был Генеральным секретарём партии. Но все прекрасно понимали, кто есть кто и кто на самом деле "рулит". Советский народ горячо поддерживал власть, которую он – народ – всегда переизбирал на очередной срок. Тем не менее, бессменные два десятилетия правления одного человека (или, если хотите, одной партийной группы, и получается уже не 18, а 70 лет правления) буквально за несколько лет вылились в развал великой державы. И держава перестала существовать, развалившись на полтора десятка независимых государств. Несмотря на то, что народ радовался и поддерживал правящий режим.

А еще в XX веке была такая страна Ливия. Точнее, Ливийская Джамахирия. В своё время, в 1969 году, к власти пришел полковник Муаммар Каддафи. Он правил своей страной 42 года, потому что его непрерывно и с радостью все эти годы хотел видеть (и видел) правителем народ! Я сам хорошо помню, как, общаясь в Триполи с ливийцами, удивлялся тому, что все называют Каддафи не иначе как "наш лидер". Но вдруг однажды, ни с того ни с сего, народ взбеленился. И любимого лидера прикончил, причем весьма негуманно. Спустя буквально год-другой единая радовавшаяся страна, по сути, развалилась на два куска. Формально-то страна одна, но по факту состоит из двух частей, которые живут каждая своей жизнью, управляются разными лидерами и потихоньку воюют между собой. Всё уверенно идет к тому, что скоро будет две Ливии.

Было в XX веке, да и есть сейчас, такое государство – Индонезия. И оно, помимо прочих самобытных характеристик, отличалось тем, что в Джакарте на протяжении 31 года правил один и тот же человек, президент Сухарто. И он мог избираться сколько угодно раз, что и происходило каждые 5 лет. И вот когда этот Сухарто через три десятилетия всеобщей любви вдруг надоел, то его свергли, и буквально через пару-тройку лет Индонезия лишилась части своей территории, возникла независимая Республика Восточный Тимор.

Логическое мышление упорно подталкивает к тому, чтобы написать следующую фразу: "А вот еще есть одно государство, которым с начала XXI века, вот уже два десятилетия, руководит один и тот же человек. И, похоже, будет руководить ещё долго. И что случится с этим государством по окончании его руководства – по аналогии с вышеприведенными примерами?.." Конечно, мне могут возразить: не все государства, которыми десятки лет правил один и тот же любимый президент, обязательно разваливались после его ухода от власти: Зимбабве, Румыния, Куба. И всё же как-то неспокойно на душе, когда осмысливаешь эти исторические примеры.

Владимир Бекиш – блогер

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