Таганский суд Москвы оштрафовал городского муниципального депутата Юлию Галямину на 200 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку журналиста Ильи Азара 29 мая. Об этом сообщило "МБХ медиа".

Галяминой вменили повторное нарушение при участии в несогласованной акции, свою вину она не признала. Её адвокат сообщил в ходе заседания, что депутат даже не успела принять участие в акции.

Пикеты в поддержку Азара, арестованного за одиночную акцию протеста, продолжались неделю. Были задержаны 70 человек – в том числе муниципальные депутаты Сергей Цукасов, Андрей Морев и Елена Русакова, председатель московского "Яблока" Кирилл Гончаров и журналист "Эха Москвы" Александр Плющев. Многие из задержанных были оштрафованы на 10 тысяч рублей.