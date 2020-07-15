"Ростех" создаст для ФСИН цифровую систему, которая поможет "минимизировать манипулирование НКО информацией об условиях содержания осужденных", пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова и главы ФСИН Александра Калашникова. На систему авторы обращения попросили выделить 5,8 млрд рублей.

На письме стоит виза президента Владимира Путина с поручением премьер-министру Михаилу Мишустину рассмотреть предложения. В "Ростехе", который планирует быть единственным поставщиком, свои намерения подтвердили, но отметили, что пока не получили реакции на письмо. Проект поможет также усилить охрану заключенных, эффективнее использовать их труд и снизить коррупцию.

В некоторых колониях сейчас работает цифровая система, через которую можно получать и отправлять электронные письма, а также заказывать продукты и средства гигиены. "Не во всех колониях можно получить электронные письма или удаленно заказать продукты. Обычно это работает в Москве и других крупных городах. А в Костроме или Вологде даже не все сотрудники умеют пользоваться электронной почтой. Возьмите, например, историю с пытками в Ярославской области. Почему видео с регистраторов утекли в сеть? Потому что сотрудники ФСИН не умели пользоваться компьютерами и заставляли заключенных работать вместо себя", – отмечает волонтер "Руси сидящей" Руслан Вахапов.

Газета добавляет, что новая система будет направлена на предотвращение утечек информации о пытках в колонии. "ФСИН пытается не допустить скандалов, аналогичных ярославскому. И решает это сразу по двум направлениям: с одной стороны, обещает большую открытость из-за цифровизации, с другой – уверяет, что проблемы связаны не с поведением самих сотрудников, которые избивают заключенных, а с НКО, которые делают такие факты достоянием гласности", — поясняет главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов. По словам координатора правозащитной организации "Зона права" Булата Мухамеджанова, в их практике также были случаи, когда в интернете публиковались видеозаписи издевательств над заключенными, которые ложились в основу уголовных дел.