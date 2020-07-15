Шестой срок Лукашенко?

14 июля регистрация состоялась кандидатов на пост президента Республика Беларусь. Президент РБ Александр Лукашенко без проблем с регистрацией баллотируется в шестой раз. При этом рейтинги его упали так, что в народе он получил кличку: "Саша - 3%"

Отказано двум представителям элиты. Не дали регистрации собравшему более 150 тысяч подписей финансисту Виктору Бабарико. Быстро получавший популярность экс-председатель правления Белгазпромбанка в ходе кампании был арестован КГБ и ныне обвиняется в отмывании денег. Отказано и бывшему послу в США Валерию Цепкало: недавний директор технопарка якобы недобрал подписей. Команды обоих снятых с выборов кандидатов обещают судиться.

Зарегистрирована переводчик Светлана Тихановская: она баллотируется вместо арестованного мужа, оппозиционного блогера Сергея Тихановского. Получили регистрацию сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень и бывший депутат Национального собрания Анна Канопацкая, исключенная из Объединенной гражданской партии. Голосование назначено на 9 августа.

Вечером 14 июля в Минске и других городах Беларуси прошли акции протеста. Было закрыто метро, сотни людей задержаны спецслужбами.

Что зависит от Москвы? Как сменить "вечную" власть? Обсуждают экономист и политолог Дмитрий Болкунец, кандидаты на пост президента Беларуси Анна Конопацкая, Андрей Дмитриев, политолог Виталий Шкляров (США). Ведет передачу Михаил Соколов.