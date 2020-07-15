Жителя Омска оштрафовали за пост о взрыве в архангельском ФСБ

В Омске военный суд оштрафовал местного жителя на 350 тысяч рублей за комментарий про взрыв в приемной архангельского управления Федеральной службы безопасности в 2017 году. Его признали виновным в оправдании терроризма, сообщает Сибирь.Реалии.

По версии следствия, пользователь соцсети "ВКонтакте" "одобрительно высказывался о случившемся" и "назвал действия преступника правильными". В пресс-службе ФСБ заявили, что во время следствия житель Омска раскаялся.

6 июля Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове приговорил журналистку Светлану Прокопьеву к штрафу в 500 тысяч рублей по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) из-за колонки с размышлениями о причинах, толкнувших 17-летнего жителя Архангельска на самоподрыв в здании УФСБ. Обвинение просило для Прокопьевой шесть лет лишения свободы и четырехлетнего запрета на работу журналистом.

Прокопьева не признала вину и настаивала, что "смысл ее текста сводится к критике государственной политики, а теракт в Архангельске был только поводом, чтобы поговорить о репрессивном тренде развития нашего государства и излишне жестокой, на ее взгляд, правоохранительной практике".

Взрыв в приемной ФСБ в Архангельске произошел 31 октября. Бомбу в здание пронёс 17-летний студент местного колледжа Михаил Жлобицкий. Он погиб, трое сотрудников ведомства пострадали. За несколько минут до взрыва студент написал в чате, что ФСБ "фабрикует дела и пытает людей". Следственный комитет возбудил дело о теракте. Позже десять активистов в разных городах России обвинили в оправдании действий исполнителя взрыва, а также подготовке других нападений.