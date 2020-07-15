Помпео рассказал о дополнительных санкциях против "Северного потока-2"

Вашингтон введёт дополнительные санкции в отношении российского газопровода "Северный поток-2" и второй ветки "Турецкого потока". Об этом заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео. "Убирайтесь сейчас или вы рискуете", - предупредил он компании, задействованные в российских проектах.

Помпео отметил, "Северный поток-2" не является экономическим проектом. Благодаря газопроводу, по слова главы Госдепартамента, Европа станет более зависимой от поставок энергоносителей.

Владелец газопроводов российский концерн "Газпром" заявление США пока не прокомментировал. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон использует политическое давление "в целях нечистоплотной конкуренции".

Законопроект о расширении санкций против "Северного потока-2" внесён на рассмотрение Сената США 4 июня. Новый законопроект предусматривает введение санкций не только против компаний, которые непосредственно занимаются укладкой труб, но и против тех, кто оказывает им юридическую помощь или страховые услуги.