Помпео рассказал о дополнительных санкциях против "Северного потока-2"

Вашингтон введёт дополнительные санкции в отношении российского газопровода "Северный поток-2" и второй ветки "Турецкого потока". Об этом заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео. "Убирайтесь сейчас или вы рискуете", - предупредил он компании, задействованные в российских проектах.
Помпео отметил, "Северный поток-2" не является экономическим проектом. Благодаря газопроводу, по слова главы Госдепартамента, Европа станет более зависимой от поставок энергоносителей.
Владелец газопроводов российский концерн "Газпром" заявление США пока не прокомментировал. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон использует политическое давление "в целях нечистоплотной конкуренции".
Законопроект о расширении санкций против "Северного потока-2" внесён на рассмотрение Сената США 4 июня. Новый законопроект предусматривает введение санкций не только против компаний, которые непосредственно занимаются укладкой труб, но и против тех, кто оказывает им юридическую помощь или страховые услуги.
- Строительство "Северного потока–2" из России в Германию по дну Балтийского моря началось в 2018 году. Предполагалось, что укладка труб будет завершена в конце 2019 года. Однако в конце декабря работы были приостановлены после того, как Конгресс США принял законопроект, предусматривающий введение санкций против компаний – владельцев судов, участвующих в укладке труб.
- После введения санкций российские представители заявляли, что "Северный поток – 2" всё равно будет достроен к концу 2020 или началу 2021 года.
- США выступают против проекта, утверждая, что он делает Европу чрезмерно зависимой от российского газа и, следовательно, уязвимой. Взамен Вашингтон предлагал Европе американские энергоносители. Германия, Австрия и ряд других стран, компании которых участвуют в строительстве, настаивают, что речь идёт исключительно о бизнес-проекте.
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