Госдума одобрила запрет для иностранцев быть гидами в России

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о правовом регулировании работы экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, согласно которому заниматься этой деятельностью смогут только граждане России.

Кроме того, в случае принятия законопроекта, экскурсоводы и гиды-переводчики не смогут работать без аттестации, которую им придётся проходить раз в пять лет у специально сформированных для этого комиссий.

Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает Министерству юстиции приостанавливать деятельность некоммерческих организаций в том случае, если они получают деньги или имущество от граждан США.

Согласно документу, Минюст также сможет приостановить деятельность НКО, которые занимаются политической деятельностью в России или реализуют проекты и программы "в ущерб государству".