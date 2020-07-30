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Лицом к событию. Опасные гастроли ЧВК Вагнера

Лицом к событию. Опасные гастроли ЧВК Вагнера
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Лицом к событию. Опасные гастроли ЧВК Вагнера

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Кремль потрясен, что Беларусь решила "прижать" гастролеров из российских частных военных компаний. Пресс-секретарь президента РФ делает вид,, что впервые слышит о существовании ЧВК Вагнера. Беларусь открыто обвиняет Москву в попытках вмешательства в избирательный процесс. "У задержанных людей четко прослеживаются определенные направления - снайперы, подрывники, айтишники", - заявляет секретарь Совбеза Республики и требует усилить меры безопасности в стране. Путин что - не хочет убедительной победы кандидата Лукашенко? Разбираемся с экспертами. В студии политолог Дмитрий Болкунец, на связи из Праги военный аналитик Юрий Федоров, на связи из Вильнюса журналистка Ольга Карач. 

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