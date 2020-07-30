Время Свободы: 33 "вагнеровца" задержали в Беларуси, 200 пока "партизанят"
В Белоруссии задержаны 33 сотрудника частной военной компании «Вагнера», которые подозреваются в подготовке беспорядков перед выборами*** Тверской суд Москвы отклонил иск общества «Мемориал» к Генпрокуратуре с требованием предоставить данные об 11 прокурорах, входивших в сталинские «тройки» во времена Большого террора***Бизнесмен в Петербурге требует от городского правительства разрешить работу фуд-кортов в торговых центрах, открывшихся после карантина
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