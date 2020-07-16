Рэп-музыкант и миллиардер Канье Уэст подал заявку на участие в выборах президента США и заплатил регистрационный взнос в одном из 50 американских штатов — Оклахоме. Там он будет включён в избирательные бюллетени на запланированных на осень президентских выборах. При этом его участие по-прежнему остаётся под вопросом, а как минимум в девяти штатах он уже не попадёт в бюллетени.
О намерении выдвинуться в президенты США Канье Уэст объявил 4 июля, в день независимости США. Через несколько дней он заявил в интервью журналу Forbes, что больше не поддерживает президента Трампа и “снимает с себя красную бейсболку” [с лозунгом президентской кампании Трампа). При этом он согласился с тем, что может оттянуть часть голосов чернокожего населения у кандидата от демократов Джо Байдена, заявив, что не видит в этом ничего плохого.
“Говорить, что голоса чернокожих принадлежат демократам — это просто форма расизма и белого превосходства”, — цитирует его журнал. В интервью Уэст сказал, что пошёл бы на выборы от республиканцев, если бы от них не пошёл Трамп. Как следует из формы для регистрации кандидатов он будет участвовать в выборах от партии BDY (можно перевести как партия Дня рождения или вечеринка на день рождения).
Уэст не сможет попасть в избирательные бюллетени как минимум в девяти штатах. Там уже прошёл срок регистрации кандидатов. Среди них — Флорида, Техас, Мичиган и Миссури. Однако его имя избиратели смогут вписать в бюллетени для голосования прямо на участке. Впрочем, одном штате, где музыкант не успел зарегистрировался на выборы — Южной Каролине, такие голоса не будут засчитываться.
- 43-летний Уэст был известен как один из немногих открытых сторонников действующего президента Дональда Трампа в американском шоу-бизнесе. В интервью Forbes он отметил, что его преследовали за его политическую позицию и обещали ему завершение музыкальной карьеры в случае, если он не откажется от поддержки Трампа.
- Выборы президента состоятся через 3 с половиной месяца. В четверг стало известно, что президент Трамп сменил руководителя своего предвыборного штаба, заменив Брэда Парскейла на своего бывшего высокопоставленного советника Билла Степина.
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