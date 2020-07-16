В Мосгорсуде приставы заставили раздеться журналистку

В здании Мосгорсуда судебные приставы заставили журналистку Алину Дидковскую раздеться и отдать им свою футболку, поскольку на ней была надпись "Свободу Ивану Сафронову". В противном случае приставы обещали не пустить Дидковскую на судебное заседание. Нормы какого закона нарушает футболка, сотрудники суда не пояснили. При этом журналистка осталась в плаще на голое тело. На её предложение просто застегнуть плащ приставы ответили отказом, заявив, что футболку надо непременно отдать им.
В четверг Мосгорсуд рассматривает апелляцию на арест бывшего журналиста изданий "Коммерсант" и "Ведомости", ныне – советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Дидковская – его бывшая коллега по "Ведомостям". Как и большинство из тех, кто работал с Сафроновым, она не верит в его виновность и считает, что уголовное преследование связано с его журналистской деятельностью.
Ранее Алину Дидковскую задерживали на пикете в поддержку Сафронова, который проходил возле здания ФСБ в центре Москвы. На неё составили протокол о нарушении правил проведения публичных мероприятий.
- В начале июля советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали и арестовали на два месяца по обвинению в государственной измене. По версии ФСБ, до работы в Роскосмосе, будучи журналистом, Сафронов сотрудничал с чешской службой внешней разведки, передавая ей секретные сведения. Адвокат арестованного заявил, что не увидел в деле доказательств его вины.
- Десятки СМИ потребовали от российских властей максимально прозрачного расследования дела Ивана Сафронова. Они считают, что его уголовное преследование связано исключительно с журналистской деятельностью. Коллеги Сафронова провели пикеты в его поддержку на Лубянской площади, а также пришли к воротам СИЗО "Лефортово" в день предъявления ему обвинения. В обоих случаях были задержаны около двух десятков человек.
- Петицию "Новой газеты" с требованием открытого и объективного расследования подписали более 60 тысяч человек. Отдельные открытые письма подписали 500 выпускников ВШЭ и более 600 российских журналистов. Бывшие коллеги Сафронова по президентскому и военному пулу записали видеообращения в его поддержку и призвали следствие представить доказательства по делу журналиста.
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