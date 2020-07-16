В Мосгорсуде приставы заставили раздеться журналистку

В здании Мосгорсуда судебные приставы заставили журналистку Алину Дидковскую раздеться и отдать им свою футболку, поскольку на ней была надпись "Свободу Ивану Сафронову". В противном случае приставы обещали не пустить Дидковскую на судебное заседание. Нормы какого закона нарушает футболка, сотрудники суда не пояснили. При этом журналистка осталась в плаще на голое тело. На её предложение просто застегнуть плащ приставы ответили отказом, заявив, что футболку надо непременно отдать им.

В четверг Мосгорсуд рассматривает апелляцию на арест бывшего журналиста изданий "Коммерсант" и "Ведомости", ныне – советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Дидковская – его бывшая коллега по "Ведомостям". Как и большинство из тех, кто работал с Сафроновым, она не верит в его виновность и считает, что уголовное преследование связано с его журналистской деятельностью.

Ранее Алину Дидковскую задерживали на пикете в поддержку Сафронова, который проходил возле здания ФСБ в центре Москвы. На неё составили протокол о нарушении правил проведения публичных мероприятий.