Компании "Руссоцкапитал" и "Московский школьник", связанные с петербургским бизнесменом и "поваром Путина" Евгением Пригожиным, получили очередные госконтракты на поставку завтраков, обедов и ужинов в столичные образовательные учреждения, а также в департамент образования. Общая сумма контрактов - почти 6,5 миллиардов рублей, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на портал госзакупок.

Компании стали победителями в семи из восьми разыгранных тендеров. При этом почти во всех случаях их единственным конкурентом выступала другая связанная с Пригожиным фирма - "Школьник-ЮЗ". Еще один из восьми разыгранных тендеров получила формально не связанная с "поваром Путина" фирма "Вилмап", однако она регулярно участвует в тендерах вместе с компаниями Пригожина в качестве второго участника.

Всего с 2011 года бизнес-структуры, связанные с "поваром Путина", заключили более пяти тысяч госконтрактов на общую сумму 209 миллиардов рублей. В прошлом году, как подсчитало "МБХ медиа", чистая прибыль компаний составила более 2 миллиардов рублей.

Кроме того, Евгения Пригожина связывают с организацией группы провластных блогеров в Санкт-Петербурге – так называемой "фабрикой троллей", а также с созданием "частной военной компании Вагнера", принимавшей участие в военных операциях на востоке Украины, в Сирии и Африке.

В США предпринимателя обвиняют в попытке вмешательства в президентские выборы, он внесён в санкционный список.

Сам Пригожин отрицает все обвинения в свой адрес.