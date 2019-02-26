Компании, связанные с "поваром Путина", петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным, с 2011 года заключили как минимум 5393 госконтракта на общую сумму 209 миллиардов рублей. Об этом пишет в своём расследовании о деятельности Пригожина телеканал "Настоящее время". Компании поставляют питание в учреждения Минобороны, Минздрава, а также в школы и детские сады.

По данным издания, аффилированные друг с другом компании Пригожина зачастую участвуют в государственных тендерах как независимые подрядчики, создавая видимость конкуренции. По словам одного из экспертов, "они просто внаглую работают и рассчитывают на то, что будут прикрыты".

Пригожин не стал содержательно комментировать расследование канала. Ранее издание The Bell оценило государственные контракты Пригожина c 2014 года в 150 миллиардов рублей. Бизнесмен заявлял, что эти расчеты неверны.

Евгений Пригожин и его компании известны как крупные государственные подрядчики на закупках продуктов питания. Бизнесмена также связывают с организацией группы провластных блогеров в Санкт-Петербурге – так называемой "фабрикой троллей" и созданием "частной военной компании Вагнера".

В США предпринимателя обвиняют в попытке вмешательства в президентские выборы.

Сам Пригожин отрицает все обвинения в свой адрес.