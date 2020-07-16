Лондон обвинил Москву в попытках повлиять на исход выборов 2019 года

Власти Великобритании в четверг обвинили связанных с Россией людей в попытках вмешательства в прошлогодние всеобщие выборы в стране.

С заявлением выступил министр иностранных дел Доминик Рааб. "Мы почти наверняка можем сказать, что российская сторона стремилась вмешаться в выборы 2019 года путём распространения в интернете незаконно полученных ими правительственных документов", – сказал министр, пояснив, что речь идёт о бумагах, связанных с соглашением между Великобританией и США о свободной торговле.

Как утверждают в Лондоне, ссылаясь на проведённое расследование, "чувствительные" документы были похищены перед выборами и распространялись через социальный новостной сайт Reddit. "В то время как нет никаких свидетельств широкомасштабной российской кампании против нашей избирательной системы, любая попытка вмешательства в демократический процесс абсолютно неприемлема", - заявил Рааб, подчеркнув, что правительство оставляет за собой право в будущем принять в отношении Москвы соответствующие меры.

Как отмечает Би-би-си, на будущей неделе в Великобритании должен выйти давно ожидаемый доклад о вмешательстве России в демократические процессы в стране.

На выборах в декабре британские консерваторы по главе с премьером Борисом Джонсоном получили наибольшее число мест в парламенте со времён успеха партии в 1987 году, когда кабинет возглавляла Маргарет Тэтчер.

Отношения между Великобританией и Россией резко ухудшились в 2018 году. Тогда Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению в Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" бывшего офицера ГРУ Серея Скрипаля и его дочери. Российские власти обвинения отвергли. Москва также всегда отрицала утверждения о её вмешательстве в выборы в других странах.