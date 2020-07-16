Национальный центр кибербезопасности Великобритании обвинил российских хакеров в попытке похитить информацию о разработке британской вакцины от коронавируса нового типа. В сообщении говорится, что хакеры почти наверняка действовали под руководством российской разведки.

По утверждению ведомства группировка хакеров под названием APT29 атакует организации, имеющие отношение к разработке вакцины, в Великобритании, США и Канаде. К аналогичным выводам пришли спецслужбы и этих двух стран, подчёркивается в сообщении.

Какие именно организации и персоны были атакованы — не сообщается.

Учёные из Великобритании первыми сообщили о старте испытаний вакцины от коронавируса нового типа на людях — это произошло ещё в апреле. Группа разработчиков из Оксфордского университета считается лидирующей в глобальной гонке разработки.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб пообещал, что Лондон вместе с союзниками будут привлекать к ответственности тех, кто осуществляет такие кибератаки. "Абсолютно недопустимо, что российские спецслужбы действуют против тех, кто борется против пандемии коронавируса", — цитирует его слова сайт британского правительства.