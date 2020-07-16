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Лицом к событию

Подавить хабаровский мятеж? В город идет внешняя сила

Акции в поддержку губернатора Хабаровского края

Дальний Восток готовится к массовым акциям поддержки Хабаровска. Власть готовится к подавлению этих акций. В города стягивают силовиков из других регионов страны. В какой момент Кремль запустит карательный механизм? А также: доживет ли главный свидетель обвинения против губернатора края до суда? В студии журналист Семен Новопрудский. На связи из Хабаровска журналист и блогер Алексей Романов. На связи из Владивостока Николай Марковцев. Ваш прогноз: долго ли власть будет терпеть этот мирный протест? Звоните по номеру прямого эфира 8-800-200-22-12 начиная с 19.05. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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