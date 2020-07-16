Из-за протестов в Хабаровске местные власти хотят вернуть карантин 

Правительство Хабаровского края заявило о возможном возвращении в регионе, в частности - в Хабаровске, жёстких карантинных мер. Официальная причина, озвученная властями - прогнозируемая нехватка мест в больницах, где лечатся заразившиеся коронавирусом пациенты.
По данным правительства края, сейчас заняты около 90% коек при ежедневном приросте в сто пациентов. Хотя ещё в среду на сайте стопкоронавирус.рф сообщалось, что в больницах региона заняты 65% мест для больных COVID-19.
"При росте заболеваемости может сложиться ситуация, что возможности стационаров окажутся исчерпаны, и людей придётся развозить по другим районам", - указано в сообщении хабаровского правительства.
При этом зампред правительства по социальным вопросам Юрий Минаев обвинил в росте заболеваемости "горожан, которые не слушают призывы о необходимости соблюдения санитарных правил, не надевают маски в транспорте и проводят собрания на площадях и улицах, в которых участвуют по несколько тысяч человек".
Минаев сообщил, что в пятницу в правительстве края пройдет заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на котором будет рассматриваться вариант возвращения к более жёстким карантинным ограничениям.
- С прошлой субботы в нескольких городах Хабаровского края проходят ежедневные митинги, шествия и пикеты в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в причастности к нескольким убийствам. Акции проходят почти круглосуточно, в одной из них - в Хабаровске - приняли участие по разным оценкам от 12 до 40 тысяч человек. Местные жители говорят о политической подоплёке уголовного преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей влияния в регионе "Единой России".
- Фургала задержали утром 9 июля и почти сразу отправили в Москву. Басманный суд российской столицы арестовал политика на два месяца. Губернатора обвиняют в организации покушения на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийств ещё двух бизнесменов – Евгении Зори и Олега Булатова – 15 лет назад. Следствие отмечает, что Фургал проверяется на причастность и к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского и Приморского краёв, а также в Амурской области. Сам политик все обвинения отрицает.
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