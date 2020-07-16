Из-за протестов в Хабаровске местные власти хотят вернуть карантин 

Правительство Хабаровского края заявило о возможном возвращении в регионе, в частности - в Хабаровске, жёстких карантинных мер. Официальная причина, озвученная властями - прогнозируемая нехватка мест в больницах, где лечатся заразившиеся коронавирусом пациенты.

По данным правительства края, сейчас заняты около 90% коек при ежедневном приросте в сто пациентов. Хотя ещё в среду на сайте стопкоронавирус.рф сообщалось, что в больницах региона заняты 65% мест для больных COVID-19.

"При росте заболеваемости может сложиться ситуация, что возможности стационаров окажутся исчерпаны, и людей придётся развозить по другим районам", - указано в сообщении хабаровского правительства.

При этом зампред правительства по социальным вопросам Юрий Минаев обвинил в росте заболеваемости "горожан, которые не слушают призывы о необходимости соблюдения санитарных правил, не надевают маски в транспорте и проводят собрания на площадях и улицах, в которых участвуют по несколько тысяч человек".

Минаев сообщил, что в пятницу в правительстве края пройдет заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на котором будет рассматриваться вариант возвращения к более жёстким карантинным ограничениям.