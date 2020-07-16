Московская полиция начала задерживать участников серии одиночных пикетов у здания ФСБ на Лубянке. Пикеты начались в шесть часов вечера, первой была задержана журналист и куратор Анна Наринская. Радио Свобода ведёт трансляцию с места событий.

Полицейские задержали ещё не менее 12 участников одиночных пикетов. Сотрудники МВД требуют от участников акции "не мешать проходу граждан".

Ранее прокурор запросил для обвиняемых по делу "Нового величия" наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 7 лет.