Московская полиция начала задерживать участников серии одиночных пикетов у здания ФСБ на Лубянке. Пикеты начались в шесть часов вечера, первой была задержана журналист и куратор Анна Наринская. Радио Свобода ведёт трансляцию с места событий.
Полицейские задержали ещё не менее 12 участников одиночных пикетов. Сотрудники МВД требуют от участников акции "не мешать проходу граждан".
Ранее прокурор запросил для обвиняемых по делу "Нового величия" наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 7 лет.
- Обвиняемых по делу "Нового величия" задержали 15 марта 2018 года. Следствие считает, что они создали экстремистское сообщество с целью свержения власти. В основу уголовного дела легли показания информатора, который, как утверждают подсудимые, работал на спецслужбы и выступил в роли провокатора. Руслан Костыленков, которого следствие называет лидером "Нового величия", заявлял о пытках после задержания.
- Правозащитники и гражданские активисты неоднократно выступали в защиту обвиняемых по делу "Нового величия", называя дело сфабрикованным.
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