Шествие акции "Бессмертный полк" 26 июля не состоится

Организаторы акции "Бессмертный полк" отменили проведение шествия, запланированного на 26 июля. Причиной этого стала эпидемиологическая ситуация в регионах России. Об этом сообщает "Интерфакс".

Акция перенесена на неопределённую дату. Проведение шествия возможно только с использованием масок, перчаток и соблюдением социальной дистанции. По словам организаторов, это "противоречит духу "Бессмертного полка". Сопредседатель одноименного Общероссийского движения, народный артист СССР Василий Лановой сообщил, что акцию могут провести 2 или 3 сентября.

В этом году традиционный парад и шествие "Бессмертный полк" не состоялись в мае из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Изначально власти планировали масштабные торжества, на которые были приглашены лидеры мировых государств. ​В мае президент России Владимир Путин назначил празднование на 24 июня – день исторического парада на Красной площади в 1945 году. Этот день объявлен выходным. "Бессмертный полк" и Военно-морской парад Путин предложил провести 26 июля. Президент допустил, что шествие может быть перенесено еще на месяц из-за ситуации с коронавирусом.