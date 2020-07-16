Охранник, пустивший убийцу в детский сад, получил 2,5 года колонии

Охранника, который пустил убийцу в детский сад в Нарьян-Маре, приговорили к двум с половиной годам колонии. Об этом сообщает Следственный комитет России. Кроме того, осуждённый должен выплатить потерпевшим по 600 тысяч рублей каждому.

Трагедия в детском саду "Сказка" произошла 31 октября прошлого года. Житель Нарьян-Мара Денис Поздеев зашел в детский сад во время тихого часа и нанес смертельные ножевые ранения шестилетнему мальчику. Экспертиза признала Поздеева невменяемым, он отправлен на принудительное лечение.

Охраннику предъявили обвинения в халатности. Он частично признал вину. По его словам, он пустил Поздеева в детский сал, так как принял его за родителя одного из детей.

6 февраля 2020 года арбитражный суд Архангельской области аннулировал лицензию охранного предприятия "Святогоръ", которое оказывало услуги по охране детского сада.