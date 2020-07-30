Лицом к событию. Август диктатур: протест от Минска до Хабаровска

Путинский режим решил усиливать репрессии? Каковы перспективы борьбы за сохранение прав и свобод граждан? Обсуждают главный редактор Ej.ru Александр Рыклин, политологи Леонид Радзиховский и Виталий Блажевич (Хабаровск) Участвуют географ Наталья Зубаревич Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/30758684.html
Материалы по теме
Другие материалы
-
30 июля 2020
Лицом к событию. Минские гастроли ЧВК Вагнера
-
29 июля 2020
Лицом к событию. Из Хабаровска в Архангельск
-
-
27 июля 2020
Лицом к событию. Хотите как в Хабаровске?
-
24 июля 2020
Лицом к событию. До свиданья, наш ласковый Миша?
-
23 июля 2020
Лицом к событию. Осуждение как оправдание?