Лицом к событию. Август диктатур: протест от Минска до Хабаровска

Путинский режим решил усиливать репрессии? Каковы перспективы борьбы за сохранение прав и свобод граждан? Обсуждают главный редактор Ej.ru Александр Рыклин, политологи Леонид Радзиховский и Виталий Блажевич (Хабаровск) Участвуют географ Наталья Зубаревич Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/30758684.html