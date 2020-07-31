Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире

Лицом к событию
Подписаться
Лицом к событию

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music Подписаться

Лицом к событию. Август диктатур: протест от Минска до Хабаровска

Лицом к событию. Август диктатур: протест от Минска до Хабаровска
Embed
Лицом к событию. Август диктатур: протест от Минска до Хабаровска

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00
Скачать медиафайл

Путинский режим решил усиливать репрессии? Каковы перспективы борьбы за сохранение прав и свобод граждан? Обсуждают главный редактор Ej.ru Александр Рыклин, политологи Леонид Радзиховский и Виталий Блажевич (Хабаровск) Участвуют географ Наталья Зубаревич Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/30758684.html

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG