Митинг в поддержку Светланы Тихановской стал самой массовой акцией белорусской оппозиции за последние 10 лет ***Против независимого муниципального депутата Юлии Галяминой возбуждено дело по так называемой «дадинской» статье *** Дональд Трамп заговорил о возможности переноса президентских выборов в США из-за пандемии коронавируса, его оппоненты – против .
Другие материалы
-
31 июля 2020
Время Свободы: Белорусский "Вудсток "
-
-
29 июля 2020
Время Свободы: "Он вам не Димон" остается
-
-
27 июля 2020
Время Свободы: Россия как свалка ядерных отходов
-
24 июля 2020
Время Свободы "Очередной цирк кадыровский"