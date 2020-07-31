Время Свободы: Белорусский "Вудсток "

Митинг в поддержку Светланы Тихановской стал самой массовой акцией белорусской оппозиции за последние 10 лет ***Против независимого муниципального депутата Юлии Галяминой возбуждено дело по так называемой «дадинской» статье *** Дональд Трамп заговорил о возможности переноса президентских выборов в США из-за пандемии коронавируса, его оппоненты – против .