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Время Свободы: Белорусский "Вудсток "

Время Свободы: Белорусский "Вудсток "
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Время Свободы: Белорусский "Вудсток "

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Митинг в поддержку Светланы Тихановской стал самой массовой акцией белорусской оппозиции за последние 10 лет ***Против независимого муниципального депутата Юлии Галяминой возбуждено дело по так называемой «дадинской» статье *** Дональд Трамп заговорил о возможности переноса президентских выборов в США из-за пандемии коронавируса, его оппоненты – против .

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