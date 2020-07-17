Чешский друг обвинённого в госизмене Ивана Сафронова отверг свою связь с разведкой

Чешский друг обвинённого в госизмене бывшего журналиста “Коммерсанта” Ивана Сафронова Мартине Лариш отверг свою связь с разведкой. Он заявил, что никогда не имел отношение к шпионажу и не работал с секретными материалами. Кроме того, он уверен, что Сафронов тоже не получал доступ к материалам, защищённым государственной тайной. Об этом он рассказал Русской службе Би-би-си.

Работающий сейчас советником главы Роскосмоса Сафронов был арестован 7 июля по обвинению в государственной измене. По версии следствия, в 2012-м году 22-летнего Сафронова завербовал сотрудник внешней разведки Чехии, а в 2017-м году журналист, на тот момент журналист "Коммерсанта" передал чешскому разведчику секретные данные о российской оборонной промышленности.

12 июля издание "Проект" опубликовало материал о бывшем журналисте газеты Lidové noviny Мартине Ларише, с которым дружит Сафронов. В 2012 году чех работал в Москве, а в 2016 Сафронов встречался с ним в Праге. 16 июля неназванный источник ТАСС заявил, что Лариш — “кадровый сотрудник чешских спецслужб”.

Лариш утверждает, что это не так. “Я категорически отрицаю свою причастность к чешской разведке, как и к любой другой спецслужбе", - цитирует Би-би-си его письменный ответ. Сообщение ТАСС он назвал полным бредом и дезинформационным вбросом.

По словам Лариша, в профессиональном плане они с Сафроновым общались только как коллеги. Он говорит, что шокирован обвинениями в адрес журналиста, так как тот по долгу службы не могу иметь доступа к секретным материалам. Он отметил так же, что не знает, есть ли к нему лично претензии со стороны ФСБ. В материалах дела он не упоминался.