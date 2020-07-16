ФСБ предоставила адвокату Сафронова засекреченные материалы из дела 

ФСБ впервые предоставила защите журналиста Ивана Сафронова, который обвинён в государственный измене, засекреченные материалы из уголовного дела, содержащие государственную тайну. Об этом изданию "МБХ Медиа" сообщил адвокат Сафронова Иван Павлов.

По словам Павлова, в материалах содержится информация об оперативно-розыскной деятельности, которая была проведена в отношении Сафронова. Адвокат подчеркнул, что не намерен нарушать закон и разглашать эту информацию, добавив при этом, что если найдёт возможность "прокомментировать материалы так, чтобы не разгласить гостайны", то он обязательно это сделает.

Вместе с тем в четверг Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты Сафронова на его арест, но исключил из постановления об аресте пункт о сотрудничестве Сафронова с чешской разведкой.

На заседании защита Сафронова приобщила к делу больше десяти поручительств за него, а также 25 положительных характеристик с различных мест его работы, включая Роскосмос, газеты "Ведомости" и "Коммерсант".

При этом во время заседания одного из защитников Сафронова, адвоката Данилу Никифорова, удалили с судебного процесса из-за его отказа дать подписку о неразглашении материалов дела.