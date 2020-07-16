ФСБ предоставила адвокату Сафронова засекреченные материалы из дела 

ФСБ впервые предоставила защите журналиста Ивана Сафронова, который обвинён в государственный измене, засекреченные материалы из уголовного дела, содержащие государственную тайну. Об этом изданию "МБХ Медиа" сообщил адвокат Сафронова Иван Павлов.
По словам Павлова, в материалах содержится информация об оперативно-розыскной деятельности, которая была проведена в отношении Сафронова. Адвокат подчеркнул, что не намерен нарушать закон и разглашать эту информацию, добавив при этом, что если найдёт возможность "прокомментировать материалы так, чтобы не разгласить гостайны", то он обязательно это сделает.
Вместе с тем в четверг Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты Сафронова на его арест, но исключил из постановления об аресте пункт о сотрудничестве Сафронова с чешской разведкой.
На заседании защита Сафронова приобщила к делу больше десяти поручительств за него, а также 25 положительных характеристик с различных мест его работы, включая Роскосмос, газеты "Ведомости" и "Коммерсант".
При этом во время заседания одного из защитников Сафронова, адвоката Данилу Никифорова, удалили с судебного процесса из-за его отказа дать подписку о неразглашении материалов дела.
- В начале июля советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова задержали и арестовали на два месяца по обвинению в государственной измене. По версии ФСБ, до работы в Роскосмосе, будучи журналистом, Сафронов сотрудничал с чешской службой внешней разведки, передавая ей секретные сведения. Сафронов вину не признаёт. Адвокат арестованного заявил, что не увидел в деле доказательств его вины.
- Десятки СМИ потребовали от российских властей максимально прозрачного расследования дела Ивана Сафронова. Они считают, что его уголовное преследование связано исключительно с журналистской деятельностью. Коллеги Сафронова провели пикеты в его поддержку на Лубянской площади, а также пришли к воротам СИЗО "Лефортово" в день предъявления ему обвинения. В обоих случаях были задержаны около двух десятков человек.
- Петицию "Новой газеты" с требованием открытого и объективного расследования подписали более 60 тысяч человек. Отдельные открытые письма подписали 500 выпускников ВШЭ и более 600 российских журналистов. Бывшие коллеги Сафронова по президентскому и военному пулу записали видеообращения в его поддержку и призвали следствие представить доказательства по делу журналиста.
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