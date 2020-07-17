ФСБ накануне протестов заявила о предотвращении теракта в Хабаровске

Федеральная служба безопасности России в пятницу заявила, что предотвратила теракт в Хабаровске и задержала его предполагаемого исполнителя. Заявление ФСБ приводит ТАСС. Агентство опубликовало также видео задержания.
В Хабаровске с 11 июля проходят массовые акции протеста против ареста губернатора региона Сергея Фургала. Участники протестов считают его уголовное преследование политически мотивированным. Уличные акции не согласованы с властями, однако полиция пока не вмешивалась в происходящее.
В заявлении ФСБ о протестах не упоминается, однако говорится, что теракт якобы готовился "в местах массового скопления людей" с использованием "зажигательных устройств". Подозреваемый - гражданин одного из государств Центральной Азии - арестован. Утверждается, что он готовил теракт по указанию "главарей международных террористов". Кто именно имеется в виду - неясно.
Новые митинги в поддержку Фургала в Хабаровске запланированы на 18 июля. Власти соседнего Приморского края разослали местным журналистам рекомендации по освещению этих акций, пишет Baza со ссылкой на документ. От журналистов требуют дискредитировать организаторов и "тиражировать угрозу заражения" коронавирусной инфекцией на митингах. Местные власти обвиняют в росте заболеваемости COVID-19 "горожан, которые не слушают призывы о необходимости соблюдения санитарных правил, не надевают маски в транспорте и проводят собрания на площадях и улицах, в которых участвуют по несколько тысяч человек".
- Сергея Фургала задержали утром 9 июля в Хабаровске и отправили в Москву, где суд арестовал политика на два месяца. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей 15 лет назад. Он все обвинения отрицает.
- Местные жители говорят о политической подоплёке уголовного преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей влияния в регионе "Единой России". На выборах в 2018 году Фургал, выдвинутый ЛДПР, победил губернатора от "Единой России" Вячеслава Шпорта.
- Фургал пока остаётся губернатором - решения о его отстранении от должности и назначении временно исполняющего обязанности главы региона не было.
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