ФСБ накануне протестов заявила о предотвращении теракта в Хабаровске

Федеральная служба безопасности России в пятницу заявила, что предотвратила теракт в Хабаровске и задержала его предполагаемого исполнителя. Заявление ФСБ приводит ТАСС. Агентство опубликовало также видео задержания.

В Хабаровске с 11 июля проходят массовые акции протеста против ареста губернатора региона Сергея Фургала. Участники протестов считают его уголовное преследование политически мотивированным. Уличные акции не согласованы с властями, однако полиция пока не вмешивалась в происходящее.

В заявлении ФСБ о протестах не упоминается, однако говорится, что теракт якобы готовился "в местах массового скопления людей" с использованием "зажигательных устройств". Подозреваемый - гражданин одного из государств Центральной Азии - арестован. Утверждается, что он готовил теракт по указанию "главарей международных террористов". Кто именно имеется в виду - неясно.

Новые митинги в поддержку Фургала в Хабаровске запланированы на 18 июля. Власти соседнего Приморского края разослали местным журналистам рекомендации по освещению этих акций, пишет Baza со ссылкой на документ. От журналистов требуют дискредитировать организаторов и "тиражировать угрозу заражения" коронавирусной инфекцией на митингах.​ Местные власти обвиняют в росте заболеваемости COVID-19 "горожан, которые не слушают призывы о необходимости соблюдения санитарных правил, не надевают маски в транспорте и проводят собрания на площадях и улицах, в которых участвуют по несколько тысяч человек".