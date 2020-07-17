Палата представителей США рассмотрит законопроект "о российских хакерах"

Законопроект против "российских хакеров" в ближайшее время будет направлен в Палату представителей Конгресса США. Об этом заявил лидер республиканцев в Конгрессе Кевин Маккарти. По словам конгрессмена, Россия пытается ослабить действия Соединённых Штатов по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне Великобритания, США и Канада обвинили Россию в кибератаке на лаборатории, занимающиеся разработкой вакцины от COVID-19. По данным западных спецслужб к нападению причастны хакеры из группировки APT29 (известной также как Cozy Bear). Её связывают с российской военной разведкой.

Россия всегда отрицала связь с хакерскими группировками. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на очередные обвинения заявил, что Москва не располагают информацией о взломах лабораторий на Западе. "Россия не имеет к этому никакого отношения", - подчеркнул Песков.

Какие именно лаборатории были атакованы хакерами — не сообщается. Учёные из Великобритании первыми рассказали о старте испытаний вакцины от коронавируса нового типа на людях. Это произошло ещё в апреле. Группа разработчиков из Оксфорда считается лидиром в глобальной гонке разработки.

Россия в свою очередь на днях также заявила о завершении первых клинических испытаний собственной вакцины на добровольцах. Учёные предполагают, что тестирование завершится уже в середине августа.