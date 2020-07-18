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"Это был ужас". Жители деревень о конфликте на границе Армении и Азербайджана

"Это был ужас". Жители деревень о конфликте на границе Армении и Азербайджана
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"Это был ужас". Жители деревень о конфликте на границе Армении и Азербайджана

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Разрушены дома и сады, выбиты окна, снесены крыши

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