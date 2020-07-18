В Москве и Санкт-Петербурге полиция задержала участников серии одиночных пикетов ЛГБТ-активистов, выступающих против законопроекта, запрещающего трансгендерным людям вступать в брак. Он был внесён в Госдуму 14 июля группой депутатов и сенаторов, в том числе Еленой Мизулиной и Людмилой Нарусовой.

По данным "МБХ медиа", у здания Госдумы в Москве полиция задержала 17 человек. У Гостиного двора в Санкт-Петербурге задержаны восемь активистов, — передаёт "ОВД-Инфо".

Кроме брака с трансгендерами законопроект запрещает усыновлять ими детей. Документ внесён в Думу в рамках обеспечения исполнения поправок в Конституцию, закрепившими за правительством полномочия по защите семьи и так называемых традиционных ценностей.